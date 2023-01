Mannheim – 26. Mannheimer Vesperkirche öffnet am 8. Januar

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar

Feierliche Eröffnung mit Pfarrerin Ilka Sobottke in der Citykirche Konkordien

Festlicher Gottesdienst zu Jahresbeginn: „HerzensStärke“ – mit diesem Titel eröffnet Pfarrerin Ilka Sobottke am 8. Januar 2023 um 10 Uhr die 26. Mannheimer Vesperkirche. Musikalisch begleitet wird die feierliche Eröffnung durch die Konkordien-Kantorei unter der Leitung von Heike Kiefner-Jesatko. Mit der Vesperkirche haben Bedürftige ab dem 8. Januar für vier Wochen die Möglichkeit zu essen, Kuchen und Vesperbeutel gut verpackt mitzunehmen, Gemeinschaft zu erleben. Zum Auftakt gibt es geschmorte Schweinebäckle mit Linsengemüse und Kartoffelwürfel. Für vegetarische Gäste hält das Team Erbsensuppe mit Brot bereit.

Predigtreihe „mutwillig Wunder wagen“

Wunder geschehen – unplanbar und unverfügbar. Und doch, zuweilen liegt es an uns, ob ein Wunder geschieht, sagt Pfarrerin Ilka Sobottke. Die diesjährige Mannheimer Vesperkirche greife mit ihrem Motto „mutwillig Wunder wagen“ mit der begleitenden Predigtreihe das bewusst auf. Diese halte immer sonntags um 10 Uhr Ausschau nach Wundern und startet am Sonntag, 8. Januar mit der festlichen Eröffnung der Vesperkirche. Am 15. Januar spricht Dr. Christine Wenona Hoffmann (Uni Heidelberg) über „Das Wunder des Angesichts Gottes wagen“, am 22. Januar gestaltet Astrid Fehrenbach, Leiterin von Amalie, Beratungsstelle für Frauen in der Prostitution, den Gottesdienst zum Bibelwort „Da kehrte das Leben in sie zurück und sie stand sofort auf“. Die Autorin und Kommunikationsberaterin Claudia Cornelsen spricht am 29. Januar über „Mut.Vertrauen.Schenken“ und am 5. Februar predigt Pfarrerin Anne Ressel mit dem Titel „mutwillig gewagt und geheilt“. Den Abschlussgottesdienst am 5. Februar um 14.15 Uhr gestaltet Dekan Ralph Hartmann, musikalisch begleitet vom Vesperkirchenchor unter der Leitung von Karoline Vogt.

Die 26. Mannheimer Vesperkirche findet vom 8. Januar bis 5. Februar 2023 statt. Die durch Spenden finanzierte Vesperkirche wird getragen von der Evangelischen Kirche in Mannheim und ihrem Diakonischen Werk. Spenden: Evangelische Kirche Mannheim, Sparkasse Rhein Neckar Nord, IBAN: DE44 6705 0505 0039 0030 07, BIC: MANSDE66XXX, Stichwort: Vesperkirche. Infos: www.vesperkirche-mannheim.de, Foto: Alexander Kästel. (JeLa)

Quelle: Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche Mannheim