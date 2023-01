Ludwigshafen – WBL holt Weihnachtsbäume ab

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar

Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL), Bereich Entsorgungsbetrieb und Verkehrstechnik, weist darauf hin, dass die Straßensammlung von Weihnachtsbäumen in den Stadtteilen Friesenheim, Oppau, Edigheim, Pfingstweide, Notwende/Melm, Oggersheim, Ruchheim, West, Mitte und Nord am Samstag, 7. Januar 2023,

erfolgen wird. Die Sammlung im Stadtteil Mundenheim wird am 9., in der Gartenstadt am 10., in Maudach am 11., in Rheingönheim am 12., sowie im Stadtteil Süd am 13. Januar 2023 durchgeführt. Die Termine für die Abholung der

Weihnachtsbäume sind im Abfall- und Wertstoffkalender 2023 mit entsprechenden Symbolen eingedruckt. Der WBL bittet, Weihnachtsbäume ohne Lametta, Kunstschnee und anderen Schmuck am Sammeltag bis spätestens 7 Uhr auf dem Gehweg so abzulegen, dass weder Verkehrsteilnehmer*innen noch Fußgänger*innen behindert werden. Künstliche Bäume sind über den Restabfall zu entsorgen.

Quelle: Stadt Ludwigshafen