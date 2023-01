Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis – Auseinandersetzung an OEG-Haltestelle – Zeugen gesucht

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar INSERATKarriere.Mannheim.de Am Samstag, 31.12.2022, gegen 01:15 Uhr, konnten ein 48-jähriger Ludwigshafener sowie ein 44-jähriger Mannheimer durch Polizeikräfte in der Lichtenbergerstraße beim Aufbrechen von Fahrradschlössern gestellt werden. Der 48-Jährige hatte dabei noch ein Bolzenschneider und ein aufgebrochenes Fahrradschloss in der Hand. Beide Tatverdächtige führten bereits entwendete Fahrräder mit sich. Die Fahrräder wurden ... Mehr lesen »