Speyer – Radfahrerin gestürzt

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar

Am Freitagabend wurde eine Passantin auf eine am Boden liegende 71-jährige Frau in der Bahnhofstraße in Speyer aufmerksam, die vermutlich mit ihrem Fahrrad gestürzt war. Die Radfahrerin hatte keine Erinnerungen mehr an den Vorfall und wurde in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Die Umstände des Sturzes sind noch unbekannt. Es gibt derzeit keine bekannten Zeugen, die das Unfallgeschehen wiedergeben können.

Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen machen oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.