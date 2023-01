Mannheim – Jugendkulturtreff „Younity Studio“ verabschiedet sich aus Franklin

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Räume werden von Grundschule benötigt.

Am 31.12. verabschiedet sich das Younity Studio aus Franklin. Der Mietvertrag mit der MWSP wurde nicht verlängert, da die Räume für die Franklinschule benötigt werden. Vier Jahre gab es den Jugendkulturtreff in Franklin. Vier Alben mit selbstgeschriebenen Songs sind hier entstanden, eine ganze Reihe von Videos und zwei Theaterstücke. Das letzte Theaterstück mit einheimischen und geflüchteten Jugendlichen wurde am 18.12. aufgeführt. Die Jugendkulturarbeit im Younity Studio wurde mehrmals ausgezeichnet, unter anderem zweimal vom Bündnis für Toleranz und Demokratie, Berlin. Zu den Kooperationspartnern zählen die Popakademie, das Kulturamt Mannheim, das Kinder- und Jugendheim St. Josef und das Johann-Peter-Hebel-Heim.

„Wir verstehen, dass die Schule die Räume braucht“, so Kulturhausleiterin Ute Mocker, „sind aber auch traurig, dass wir als größte kulturelle Einrichtung in Käfertal nun nicht mehr im jungen Stadtteil Franklin direkt vor Ort sind und die Räume aufgeben müssen, die vor vier Jahren in einem Mehrgenerationenprojekt von Kindern, Jugendlichen, Eltern und Großeltern eingerichtet wurden. Aber wir bleiben in der Nähe und versuchen, die bisherigen Angebote Gesang, Rap, Songwriting und Capoeira im Kulturhaus im Stempelpark unterzubringen. Das ist nur deshalb möglich, weil die bisher schon hier probenden Vereine, HC Rheingold, Mannheimer Bläserphilharmonie und RosaKehlchen große Flexibilität zeigen. Natürlich bedeutet das auch, dass wir auf einige Vermietungen verzichten müssen, die zur Finanzierung des Hauses und der soziokulturellen Arbeit benötigt werden. Das ist deshalb so problematisch, weil im Zusammenhang mit dem Umzug nicht vorhersehbare Kosten, etwa für Instrumentenschränke, damit mehrere Ensembles in einem Raum proben können, entstehen.“

Für das Tonstudio und die gemeinsame Band mit dem KJH ST. Josef arbeitet das Kulturhaus mit Unterstützung der Stadtverwaltung noch an einer Lösung. Fürs erste probt die Band mittwochs in einem der Tagungsräume des Kulturhauses. Das Tonstudio kann nur mobil aufnehmen. Capoeira findet mit vier Gruppen dienstags und donnerstags statt und die beiden Younity Chöre proben ebenfalls donnerstags im Kulturhaus Käfertal, Gartenstraße 8.

Aktuell werden Anträge zur weiteren Finanzierung des Younity Studios und eines neuen Theaterstück mit Einheimischen und geflüchteten Jugendlichen gestellt.

Interessierte Sänger*innen, Songwriter, Musiker*innen und Capoeiristas sind ab 17.1. willkommen. Anmeldung für ein unverbindliches Schnuppern unter info@kulturhauskaefertal.de.

Auch für Spenden sind die Verantwortlichen dankbar. Bankverbindung Kulturhaus Käfertal/IG Käfertaler Vereine e.V. IBAN DE85 6709 0000 0001 9080 06

Foto: Laryssa Dubyago, Gemeinsame Show von einheimischen und geflüchteten Jugendlichen mit dem Younity Chor und der Band des KJH St.Josef

Quelle: Mocker / Kulturhaus Käfertal