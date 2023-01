Ludwigshafen – Fahrraddiebstahl – Lichtenbergerstraße – Täterfestnahme

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Erster Brand im Rhein-Neckar-Kreis war in der GRN-Klinik Weinheim INSERATKarriere.Mannheim.de Pünktlich zum Jahreswechsel um 0 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Weinheim zu einem Brand in einem Patientenzimmer in die GRN-Klinik alarmiert. Ein Patient wurde schwerverletzt. Weitere Kleinbrände beschäftigten die Einsatzkräfte in der Nacht. [RM] Das Jahr 2022 endet für die Freiwillige ... Mehr lesen »