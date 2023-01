Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis – Balkonbrand

Dossenheim / Metropolregion Rhein-Neckar

Aus bislang noch unbekannten Gründen kam es am Freitagabend, gg. 18 Uhr, zu einem Brand auf einem Balkon eines Zweifamilienhauses. Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Dossenheim und Schriesheim konnte ein Übergreifen auf den Dachstuhl und angrenzende Häuser verhindert werden. Glücklicherweise konnten die Bewohner das Haus rechtzeitig verlassen. Es wurden somit keine Personen verletzt. Am Haus entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mind. 70.000 Euro.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und ist Gegenstand der Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Heidelberg-Nord aufgenommen worden sind.