Ludwigshafen – Gute Nachrichten für Schwan auf der #A6

Ludwigshafen / A6 / Metropolregion Rhein-Neckar.

Am 30.12.2022 gegen 16:10 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizeiautobahnstation Ruchheim einen Schwan auf der A6 in Fahrtrichtung Viernheim, im Bereich der Theodor-Heuss-Brücke. Die umgehend entsandten Beamten konnten den Schwan daraufhin unmittelbar neben der Fahrbahn auf dem Seitenstreifen sitzend feststellen. Da er nach einem kurzen Gespräch dem Platzverweis mehrfach nicht Folge leistete, wurde er mit einer Decke zugedeckt und mit vereinten Kräften in den Polizeibus getragen. Außer einem Fauchen zeigte sich der Schwan hierbei kooperativ, sodass weitere Zwangsmaßnahmen unterbleiben konnten. Glücklicherweise entpuppte sich der Schwan als gänzlich unverletzt, sodass er kurz darauf am Rheinufer nahe Ludwigshafen in die Freiheit entlassen werden konnte. Dort wurde er bereits von seinen Verwandten erwartet, mit denen er schlussendlich von dannen zog. Aus Sicherheitsgründen musste der rechte Fahrstreifen der A6 für etwa eine halbe Stunde gesperrt werden, wodurch ein geringfügiger Rückstau entstand.