Ludwigshafen – Am Berliner Platz ins Krankenhaus geprügelt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Beliner Platz im Zentrum von Ludwigshafen kommt einfach nicht aus den Schlagzeilen wenn es um Polizeieinsätze geht. So wieder einmal gestern am Freitag, 30.12.2022, gegen 23:00 Uhr. Zwei Jugendliche im Alter von 18-20 Jahren griffen einen 36-jährigen Mann aus Waldsee an. Dieser erlitt durch mehrere Schläge eine Platzwunde im Gesicht. Anschließend flüchteten die Täter. Einer der Jugendlichen trug eine weiße Jacke mit schwarzen Applikationen, sowie eine Jeans. Der 36-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Zeugen die Hinweise zu den Jugendlichen geben können, werden gebeten sich telefonisch an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz