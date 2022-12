Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis – Einbrecher nutzen Abwesenheit der Bewohner über Weihnachtszeit aus

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar

Zwischen vergangenem Freitagmorgen, den 23.12.2022 und dem frühen Donnerstagmorgen, 29.12.2022, schlugen bisher unbekannte Täter ein Loch in die Scheibe der Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Merowingerstraße. So gelang es den Tätern, den Griff der Tür von innen zu öffnen und in das Gebäude zu gelangen. Aus dem Anwesen entwendeten die Einbrecher mehrere hundert Euro Bargeld. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Zeugen, welche etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 zu kontaktieren.