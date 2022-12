Viernheim – Einbrecher durchwühlen Einfamilienhaus und flüchten mit Schmuck und Münzen

Viernheim /Südhessen / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) – Nachdem Kriminelle am Mittwoch (28.12.) in der Albertus-Magnus-Straße in ein Einfamilienhaus eingebrochen sind, sucht die

Polizei nach Hinweisgebern.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten sie unter Anwendung von Gewalt zwischen 17.30 und 19.45 Uhr in eine Wohnung des Hauses. Im Anschluss durchsuchten sie die Räume auf der Suche nach potenzieller Beute. Mit Schmuck und Münzen flüchteten sie im Anschluss unerkannt.

Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.