Speyer – Rad sucht Eigentümer

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Am 29.12.2022 gegen 03:20 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei in Speyer eine 39-jährige Fahrradfahrerin in der Industriestraße. Im Rahmen der Kontrolle teilte sie mit, dass es sich bei dem genutzten Rad nicht um ihr eigenes Fahrrad handeln würde. Sie wollte aber auch keine genaueren Angaben zum Besitzer machen und warf es noch vor den Augen der Beamten ins Gebüsch und wollte es dort liegen lassen. Das Fahrrad wurde sichergestellt und sucht seinen Eigentümer. Es kann gegen Eigentumsnachweis herausgegeben werden.

Es handelt sich um folgendes Fahrrad:

BULLS XC 7005, 27,5 Zoll in der Rahmenfarbe Schwarz mit blauen und neongelben Elementen, Scheibenbremse, Klingel am Lenker links, Federgabel vorne, Shimano 21 Gang.

Geschädigte oder Zeugen die Angaben zum Besitzer machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizei zu wenden.