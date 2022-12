Rhein-Pfalz-Kreis – Energiesparen in letzter Minute – Rhein-Pfalz-Kreis gibt Hilfe zur Selbsthilfe – 25.Januar 2023 in #Waldsee

Rhein-Pfalz-Kreis / Waldsee

Die Klimaschutzmanagerin der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis bringt an mehreren Abenden ein wenig Licht ins Dunkel und klärt zu den grundsätzlichen Fragen beim Energiesparen auf. Mit im Gepäck hat sie entsprechendes Auslage- und Informationsmaterial.

Die Präsenzveranstaltungen werden in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule und den jeweiligen Klimaschutz-Ansprechpartner*innen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, der Manfred Gräf Stiftung für Bobenheim-Roxheim und dem Kreisseniorenbeirat durchgeführt.

Die kostenlosen Präsenzveranstaltungen sollen Impulse zum Mitmachen geben und zum Erfahrungsaustausch anregen. Gedacht ist er für alle interessierten Bürger*innen –

insbesondere für diejenigen, die sich von der Datenflut im Internet und der Presse überfordert fühlen oder keinen Internetzugang haben.

Nächster Termin:

Wann: Mittwoch, 25. Januar 2023, 18 bis 19:30 Uhr

Wo: Altes Rathaus in Waldsee

Anmeldung:https://www.vhs-rpk.de/programm/kurs/Energiesparen-in-letzter-Minute/H104301W01

Quelle Rhein-Pfalz-Kreis