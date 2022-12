Mannheim – Einbrecher machen sich gekippte Terrassentür zu Nutze – Zeugen gesucht

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen gelangten bisher unbekannte Täter vermutlich über eine gekippte Terrassentür in ein Einfamilienhaus im Hans-Sachs-Ring. Aus dem Anwesen entwendeten die Unbekannten Bargeld in Höhe von rund 1.000 Euro sowie kleinere Wertgegenstände. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls übernommen. Zeugen, welche verdächtige Personen im Tatzeitraum beobachten konnten, welche mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 zu wenden.

Zum Schutz vor Einbruchsdiebstählen rät die Polizei zu folgenden Verhaltenshinweisen:

– Wenn Sie Ihr Haus verlassen – auch nur für kurze Zeit – schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

– Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

– Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

– Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

– Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück.

– Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

– Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.