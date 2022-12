Ludwigshafen – Veranstaltungen des Theaters im Pfalzbau im Februar 2023

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) INSERATKarriere.Mannheim.de Am 29.12.2022 gegen 03:20 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei in Speyer eine 39-jährige Fahrradfahrerin in der Industriestraße. Im Rahmen der Kontrolle teilte sie mit, dass es sich bei dem genutzten Rad nicht um ihr eigenes Fahrrad handeln würde. Sie wollte aber auch keine genaueren Angaben zum Besitzer machen und ... Mehr lesen »