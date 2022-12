Ludwigshafen – Run auf Silvesterfeuerwerk enorm – Vorfreude auf Silvester ist groß

Das Bild zeigt einen Kofferraum der randvoll mit Feuerwekskracher gefüllt ist.

Ludwigshafen / Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – An Silvester gehört für viele ein buntes Feuerwerk dazu. Nachdem der Verkauf von Feuerwerk an Silvester in den vergangenen beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie bundesweit verboten war, darf es zum Jahreswechsel 2022/2023 wieder verkauft und abgebrannt werden.

Lange Schlangen in den Supermärkten



Ab heute gibt es in vielen Supermärkten wieder Raketen, Böller und Co. Viele Liebhaber des Silvester-Krachens konnten es kaum erwarten. Ab 4.00 Uhr standen bereits Dutzende vor Supermärkten an. Nach kurzer Zeit musste nachgefüllt werden. Aber wenn die Pyrotechnik dann mal leer ist, dann ist sie halt leer.

Kommt gut und sicher ins neue Jahr!

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail