Ludwigshafen – Konzerte in der Klosterkirche Enkenbach und St. Albert, Ludwigshafen

Das Ensemble Singing Six gastiert am 7.1.2023 in der Klosterkirche Enkenbach (17 Uhr) und am 28.1.2023 in St. Albert, Ludwigshafen (19 Uhr) mit Gregorianischem Choral und Chormusik für Männerstimmen. Unter dem Motto „Illuminare, Jerusalem“ („Werde Licht, Jerusalem“) erklingen Gesänge zu den Festen Dreikönig und Mariae Lichtmess. Dabei zieht sich die Lichtsymbolik wie ein leuchtender Faden durch das Konzertprogramm.

Die Leitung liegt in den Händen von Markus Braun.

Das Ensemble „Singing Six“, eine Gruppe singender Männer um Chorleiter Markus Braun, formierte sich im Herbst 2017. Bereits im Dezember 2017 debütierte es mit adventlichen Programmen in Neustadt und Ludwigshafen. Seit dieser Zeit war die Gruppe (auch in kleineren Formationen) mehrfach zu hören. Die Mitglieder stammen aus verschiedenen Orten der Pfalz. Das semiprofessionelle Ensemble findet sich zusammen, um anspruchsvolle Literatur (geistlich / weltlich / verschiedene Stilepochen und Genres) für Männerstimmen kammermusikalisch zu musizieren. Schwerpunkte sind hierbei vor allem die Gregorianik und die zeitgenösische Chormusik. Das Jahr 2019 beschlossen die Sänger mit einem feierlichen Advent-Carol-Service nach dem Vorbild musikalischer, adventlicher Gottesdienste, wie sie in englischen Kathedralen und Colleges gefeiert werden. In der Zeit der Pandemie zeichneten Mitglieder des Ensembles mehrere musikalische Abendlobe für das Internet auf. Im letzten Jahr war Singing Six mit einem Programm aus Gregorianik und Orgelmusik Gast bei den Pfälzischen Chortagen für geistliche Musik.

Markus Braun, 1966 in Kaiserslautern geboren, studierte in Mainz Musik und Mathematik für das Lehramt an Gymnasien. Ein Ergänzungsstudium in den Fächern Trompete und Chor-/Orchesterleitung, dass er mit der Diplom-Prüfung und der Künstlerischen Reifeprüfung abschloss, folgte. Darüber hinaus wurde er durch verschiedene Kurse im Fach Dirigieren bei Sergiu Celibidache, Gustav Sjökvist, Frieder Bernius und Volker Hempfling, sowie durch Hospitationen bei Rupert Huber und Michael Gielen geprägt. Regelmäßig nimmt er an Reading-Sessions mit namhaften zeitgenössischen Komponisten (u.a. Knut Nystedt, Javier Busto und Vytautas Miškinis) teil. Seit 1989 ist Markus Braun als Kirchenmusiker (seit 2002 an Herz-Jesu, Ludwigshafen; seit 2021 an der Liebfrauenkirche, Worms) tätig. Ab 1993 freiberufliche Tätigkeit als Dirigent, Stimmbildner und Instrumentalpädagoge. Mit seinen Ensembles führte Markus Braun unterschiedlichste Konzert-Projekte mit Orchestern und Solisten, Auslandsreisen (England, Belgien, Frankreich, Schweiz) und internationale Gemeinschaftsproduktionen durch. Außerdem nahm er wiederholt erfolgreich an Wettbewerben teil, bei denen Chöre und Dirigent ausgezeichnet wurden . Darüber hinaus ist Markus Braun Vorsitzender des Regionalverbandes Rheinland-Pfalz/Saarland des „Arbeitskreises Musik in der Jugend“. Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt ist die Beschäftigung mit der Gregorianik. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren intensiv mit Theorie und Aufführungspraxis dieser Musik und informiert sich regelmäßig über neueste Forschungsergebnisse. Neben der praktischen Erarbeitung und Gestaltung dieser Musik mit verschiedenen Ensembles in Gottesdiensten und Konzerten wird er immer wieder zu Kursen und Vorträgen eingeladen.

Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten.

Quelle: Markus Braun / Chorleiter des Ensembles Singing Six