Heidelberg – Spielplatz Elsenzweg wird ab 9. Januar saniert

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Kinderspielplatz Elsenzweg in Wieblingen wird ab Montag, 9. Januar 2023, bis Ende März 2023 saniert. Der Fallschutzbelag wird ausgetauscht, neue Spielgeräte werden aufgestellt und die Einfriedung wird ergänzt. Den Sanierungsplänen ist eine Kinderbeteiligung zur Neugestaltung des Spielplatzes vorausgegangen. Die Kinder wünschen sich verschiedene Spielgeräte wie ein Klettergerüst und eine Nestschaukel, eine Freifläche zum Roller- und Fahrradfahren, einen Tisch mit Bänken sowie den Erhalt der großen Bäume, die im Sommer Schatten spenden. An der Beteiligung hatten 35 Kinder zwischen drei und neun Jahren und 25 Erwachsene, darunter Anwohnende, Eltern sowie Erzieherinnen und Erzieher, teilgenommen. Die Stadt arbeitete für die Beteiligung mit der Tageseinrichtung für Kinder (TfK-Kita) in der Ludwig- Guttmann-Straße, der Fröbel-Schule und dem Kinderbeauftragten des Stadtteils Wieblingen, Thorsten Röver, zusammen. Dazu ist es notwendig, den Spielplatz über diesen Zeitraum komplett zu sperren. Die Stadt Heidelberg bittet um Verständnis für die Sperrung. Alternativen in der Nähe sind die Spielplätze Gutachweg, Richard-Kuhn-Straße sowie die Bauernhof- und ICE- Spielplätze in der Bahnstadt. Insgesamt gibt es in Heidelberg etwa 120 öffentliche Spielplätze; die Palette reicht von Kleinkinder-Spielplätzen über Anlagen für Jugendliche bis hin zu Bolzplätzen und Skateanlagen.

