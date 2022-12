Heidelberg – Musik-Dinner-Show wird verlängert! ABBA Tribute Show fast ausverkauft

Heidelberg / Metropolregion RThein-Neckar(red/ak/Heidelberger Schloss Restaurants & Events, AntUrb PR) – Die Show „ABBA at the Castle” von Spitzenkoch Martin Scharff ist noch im vollen Gange und hat schon einen großen Erfolg zu vermelden: „Bereits im Dezember haben wir die meisten Termine mit vollem Saal gespielt, im Januar aber sind so gut wie alle Termine ausverkauft“, freut sich Scharff. Damit toppt die diesjährige „ABBA-mania“ noch die Gästezahlen der letzten Jahre. Aufgrund dessen konnten die Band um Andy Keller sowie die Sängerinnen noch für ein weiteres Wochenende im Januar gewonnen werden. Die Show verlängert sich somit bis zum 28. Januar. „Standing Ovations haben wir an jedem Abend unserer Show, denn die Gäste holt es bei der mitreißenden Musik immer von den Stühlen, aber der Erfolg ist überwältigend.“

Hoch oben über den Dächern Heidelbergs in einer der bedeutendsten Schlossruinen vereint die Heidelberger Schlossgastronomie seit nunmehr 10 Jahren mehrere kulinarische Konzepte. In der einzigartigen Location kann jede Art von Event ausgerichtet werden. Ein erfahrenes Veranstaltungs- Team sorgt mit einem Rundum-Service für stilvolle Festivitäten in den romantischen Räumen des Heidelberger Schlosses. 30 Jahre lang war Martin Scharff mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, bis er sich selbst im Jahr 2019 von den starren Verpflichtungen einer Sterneküche verabschiedete. Heute bietet er in Scharff‘s Schlossweinstube seine feine, unkomplizierte Geschmacksküche unter dem Motto „regionale Klassiker im Dialog mit der Welt“ auf weiterhin hohem Niveau.

