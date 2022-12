Heidelberg – Abholung der Weihnachtsbäume im Januar 2023

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Anfang Januar 2023 sammeln Jugendvereine und die Müllabfuhr der Stadt Heidelberg die Weihnachtsbäume in den Stadtteilen ein. Die Bäume müssen am Abholtag bis 6 Uhr am

Straßenrand öffentlicher Straßen bereitliegen. Weil die Christbäume gehäckselt und kompostiert werden, können nur solche Bäume mitgenommen werden, die völlig frei von Weihnachtsschmuck sind. Vor allem Lametta muss restlos entfernt sein. Die Christbäume dürfen maximal 2,50 Meter lang sein. Die Straßensammlung findet nur zu den unten genannten Terminen statt. Weihnachtsbäume können jederzeit bei den Heidelberger Recyclinghöfen kostenlos abgegeben werden: montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr (Recyclinghöfe Kirchheim und Wieblingen

durchgehend), samstags von 8 bis 15 Uhr. Bitte beachten: Am Samstag, 7. Januar 2023, sind die Recyclinghöfe geschlossen.

Abholung durch Vereine/Organisationen

In diesen Stadtteilen werden die Christbäume durch die örtlichen Vereine abgeholt:

– Kirchheim (ohne Höllenstein): Samstag, 14. Januar 2023, durch die Deutsche Pfadfinderschaft

Sankt Georg (DPSG) Kirchheim

– Pfaffengrund: Samstag, 14. Januar 2023, durch die Freiwillige Feuerwehr Pfaffengrund

– Schlierbach: Freitag, 13. Januar 2023, durch die Freiwillige Feuerwehr Ziegelhausen

– Wieblingen (einschließlich Grenzhof, ohne Ochsenkopf): Samstag, 14. Januar 2023, durch die

Evangelische Jugend Wieblingen

– Ziegelhausen: Samstag, 14. Januar 2023, durch die Freiwillige Feuerwehr Ziegelhausen

Abholung durch die städtische Müllabfuhr

In folgenden Stadtteilen holt die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Heidelberg die Christbäume

in der zweiten Kalenderwoche 2023 ab:

– Altstadt: Dienstag, 10. Januar 2023

– Bahnstadt: Montag, 9. Januar 2023; die Bäume müssen aus den Stichstraßen zur Promenade

am Langen Anger gebracht werden

– Bergheim (einschließlich Ochsenkopf): Montag, 9. Januar 2023

– Boxberg, Emmertsgrund: Donnerstag, 12. Januar 2023

– Handschuhsheim: Samstag, 14. Januar 2023

– Neuenheim: Samstag, 14. Januar 2023

– Rohrbach (einschließlich Höllenstein): Freitag, 13. Januar 2023

– Südstadt: Freitag, 13. Januar 2023

– Weststadt: Mittwoch, 11. Januar 2023