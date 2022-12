Weinheim – Großartiger Erfolg „Heiße Nadeln gegen kalte Füße“ bei der AWO Rhein-Neckar

Weinheim/ Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/AWO Rhein-Neckar) – Die diesjährige Weihnachtsaktion der AWO Baden und AWO Württemberg „Heiße Nadeln gegen kalte Füße“ war ein voller Erfolg. Nachdem die AWO Rhein-Neckar einen Socken- Spenden-Aufruf gestartet hat, fanden fast täglich farbenfrohe und liebevoll-selbstgestrickte Socken ihren Weg in die Burggasse. Am 09. Dezember konnte dann die AWO Rhein-Neckar fast 150 Paar Socken sowie 16 Mützen an die Weinheimer Tafel übergeben. Die Übergabe wurde vom SWR begleitet. Dabei war auch eine 95-jährige Strickerin, über die ein beeindruckender filmischer Beitrag und auch Radiobeitrag gedreht wurde. Die Ausstrahlung erfolgte am 13. Dezember, SWR Lokalzeit und hat sehr viel Resonanz erhalten. Alleine auf Facebook erhielt die betagte Strickerin über 3000 Likes und weit über 800 Kommentare. Die AWO Rhein-Neckar bedankt sich herzlich bei allen Strickerinnen und Stricker für die zahlreichen Sockenspenden.

Weitere Spenden werden noch bis Ende Januar 2023 entgegen genommen und auch dann wieder an die Weinheimer Tafel übergeben. Bei Interesse kann sich an: Tina Müller, Tel. 06201 4853-202 gewendet werden.