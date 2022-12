Walldorf – Auto überschlägt sich auf Supermarktparkplatz – Drei Insassen schwerverletzt

Rhein-Pfalz-Kreis / Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar. Neue Sprachkurse der vhs: • The English Book Club: Reading and Discussing in English (ab B1) • Talkathon – Take your chance to speak English! (B2/C1) Ihr guter Vorsatz für 2023 ist es endlich mal wieder Ihre Englischkenntnisse aufzufrischen? Sie haben bereits Kurse auf B1 Niveau besucht bzw. abgeschlossen ... Mehr lesen »