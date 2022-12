Ludwigshafen – Randalierer in #Edigheim wurde ebenfalls in Klinik verbracht

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Am Mittag des zweiten Weihnachtsfeiertages wird der Polizei Ludwigshafen ein Randalierer in einem Mehrfamilienhaus in Edigheim gemeldet. Als die alarmierten Polizeikräfte und Kräfte des Kommunalen Vollzugsdienstes der Stadt Ludwigshafen (KVD) eintrafen, warf ein 54-jähriger Anwohner mehrere Gegenstände (u.a. Messer, ein Fahrrad, einen Tresor) aus dem Fenster. Der Mann reagierte auf Ansprachen nicht. Er wurde durch Polizeikräfte gefesselt durch den KVD in ein Krankenhaus gebracht. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.