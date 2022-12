Weinheim – Entspannte Weihnachten bei der Feuerwehr

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim hatte ein ruhiges Weihnachtsfest. Vier kleinere Einsätze beschäftigten die Feuerwehr über die Weihnachtstage

Weinheim. [RM] Schöne Bescherung. Am Freitagnachmittag hatten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Händelstraße einen Schreck, nachdem sie festgestellt hatten, dass Teile ihrer Wohnung unter Wasser standen. Aufgrund eines technischen Defektes an einem Rohr, war das Wasser ausgetreten. Nachdem das Wasser durch die Feuerwehr Weinheim Abteilung Stadt abgestellt war, wurde mit einem Wassersauger das Wasser abgepumpt.

An Heiligabend wurde die Abteilung Stadt dann am Vormittag kurz vor 11 Uhr alarmiert. Nachdem eine hilfsbedürftige Person nicht mehr telefonisch erreicht werden konnte, nachdem ein Telefongespräch abgebrochen war, ging man von einem medizinischen Notfall aus. Daher machten sich neben Polizei und Rettungsdienst auch die Feuerwehr auf den Weg. Der Einsatz konnte aber abgebrochen werden, nachdem sich die Person doch noch melden konnte.

Auch am ersten Weihnachtsfeiertag musste die Feuerwehr zu einer Nottüröffnung ausrücken. Gegen 14 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Wormser Straße gerufen. Auch dieser Einsatz war schnell beendet, nachdem die ersteintreffenden Polizeibeamten des Reviers Weinheim, bereits einen Zugang in die Wohnung schaffen konnten.

Auch die Helfer vor Ort Einheit der Abteilung Oberflockenbach war am Abend des 1. Weihnachtsfeiertages gefordert. Für die Feuerwehrsanitäter der Abteilung Oberflockenbach ging es nach Rippenweier. Vor Ort versorgten die Feuerwehrsanitäter den Patienten bis zum Eintreffen des Rettungswagens. Nach der Patientenübergabe konnte auch dieser Einsatz für die Feuerwehr beendet werden.

Foto: Florian Fath (Wassereinsatz Händelstraße) / Text: Ralf Mittelbach Feuerwehr Weinheim