Mannheim – Neujahrsempfang der Stadt Mannheim am 6. Januar

Am Freitag, 6. Januar 2023, findet erneut der Neujahrsempfang der Stadt Mannheim statt. Das Bürgerfest im Rosengarten steht dieses Mal unter dem Motto „Fenster in eine Nachhaltige Zukunft: Die BUGA 23“.

Nachdem der Neujahrsempfang zuvor pandemiebedingt 2021 digital ausgerichtet und 2022 als Frühjahrsempfang im Rosengarten nachgeholt wurde, findet der Neujahrsempfang 2023 wieder am traditionellen Datum, an Heilige Drei Könige, statt.

„Ich freue mich sehr, dass nach drei Jahren Corona-bedingter Pause der Neujahrsempfang erstmals wieder im gewohnten Rahmen stattfinden kann. Deshalb möchte ich alle Mannheimerinnen und Mannheimer herzlich einladen, am 6. Januar in den Rosengarten zu kommen“, erklärt Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz.

Im Mittelpunkt des Empfangs steht die Neujahrsansprache von Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz, der darüber hinaus wieder zahlreiche Personen, Projekte und Vereine für ihr ehrenamtliches Engagement ehren wird. Die Festrede hält Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin Andrea Gebhard. Die Präsidentin der Bundesarchitektenkammer ist seit vielen Jahren berufspolitisch aktiv und war von 2000 bis 2006 Geschäftsführerin der BUGA 2005 München GmbH. Das künstlerische Programm stammt vom Kurpfälzischen Kammerorchester, dem Tanz-Ensemble der Junior Dance Company, EinTanzHaus und es gibt einen Auszug aus dem Joy-Flemming-Musical.

Nach dem Empfang des Oberbürgermeisters im Mozartsaal um 11 Uhr gibt es ab 13 Uhr ein vielfältiges Programm, das von vielzähligen Mannheimer Vereinen, Organisationen und Institutionen gemeinsam gestaltet wird. Geboten werden Informationen, Mitmachaktionen sowie Unterhaltung mit Musik, Sport und Tanz im gesamten Haus.

Mit dem Schwerpunktthema „Fenster in eine nachhaltige Zukunft: BUGA 23“ erwartet die Besucherinnen und Besuchern des Neujahrsempfangs ein spannender Ausblick auf das, was sie im bevorstehenden BUGA Jahr erwartet. Im Fokus der Sonderausstellung stehen deshalb die räumlichen und thematischen Schwerpunkte des Großprojekts sowie der übergeordnete Stadtentwicklungsprozess von der Konversion bis hin zur BUGA 23.

Mit der Unterstützung zahlreicher Akteurinnen und Akteure werden die vielfältigen Angebote und Projekte im Rahmen der BUGA 23 erlebbar gemacht. Die Ausstellung auf der Ebene 0 im Rosengarten ist in sechs Bereiche aufgeteilt: Spinellipark, Luisenpark, Blumenschauen, Experimentierfeld, Campus sowie die Kunst- und Kultur-Bühne der BUGA 23. Den Besucherinnen und Besuchern des Neujahrsempfangs wird vor Augen geführt, welche positiven Effekte in den Bereichen, Kunst und Kultur, Nachhaltigkeit, städtebauliche Entwicklung und Ökologie in Mannheim und in der gesamten Region zu erwarten sind.

Stadt Mannheim Ben van Skyhawk