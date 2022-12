Heidelberg – Auto nach Unfall in Brand geraten – Fahrer schwer verletzt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

Am Montagabend gegen 20:36 Uhr ereignete sich im Grenzhöfer Weg zwischen Heidelberg-Wieblingen und Mannheim-Friedrichsfeld ein Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Fahrer eines Opels befuhr die Strecke in Richtung Friedrichsfeld und verlor in einer Rechtskurve auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. In Folge des Unfalls fing das Fahrzeug Feuer. Hinzugekommene Ersthelfer konnten den schwerverletzten Fahrer aus dem brennenden Fahrzeug retten und verständigten Polizei und Rettungskräfte. Der Opel brannte vollständig aus und wurde nach Abschluss der Löscharbeiten abgeschleppt. Der Fahrer kam in ein Krankenhaus in Heidelberg, Lebensgefahr konnte ausgeschlossen werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Mannheim.