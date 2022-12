Frankenthal – Übergabe Teddybären an Feuerwehr und Polizei am 24.12 durch Christian Baldauf, MdL und Bürgermeister Bernd Knöppel

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Im Rahmen ihrer diesjährigen morgendlichen Weihnachtsrundtour am 24.12, bei der Christian Baldauf und Bernd Knöppel Einsatzkräften, Klinikpersonal, Justizpersonal der JVA und Pflegekräften mit kleinen Präsenten danken, fand dieses Jahr auch die Übergabe von Trostbären des Freundeskreis Teddybär e.V statt.

Der hiesige Landtagsabgeordnete Christian Baldauf und der Frankenthaler Bürgermeister Bernd Knöppel haben dabei mehr als 40 Teddybären an die Feuerwehr und Polizei Frankenthal gespendet.

Die Bären des Freundeskreis Teddy e.V trösten Kinder, die in Not geraten sind und begleiten sie durch schwierige Einsatzlagen. Der Freundeskreis hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern in genau diesen Situationen einen Teddybären bereitzustellen, der sie tröstet und auf dem Weg ins Krankenhaus begleitet. Der kuschelige Freund bietet den Kindern seelischen Trost und kann auch mal gedrückt werden, wenn eine schmerzhafte Untersuchung ansteht. Der Freundeskreis Teddybären e.V hat sich sehr über die Abnahme und Spende von mehr als 40 Bären von Christian Baldauf und Bernd Knöppel gefreut und hofft, dass die Bären wieder ihr Möglichstes tun, Kindern Trost zu spenden.

Für Christian Baldauf ist es bereits das zweite Mal, dass er Bären des Freundeskreises Teddy e.V an Einsatzkräfte in Frankenthal spendet. Als sich die Feuerwehr bei ihm gemeldet habe und gefragt habe, ob die Möglichkeit bestünde, nochmal Teddys gespendet zu bekommen, war für ihn klar, dass die Aktion in eine zweite Runde gehen wird. Bürgermeister Knöppel war sehr gerne bereit sich an der Aktion zu beteiligen.

Auch wenn beide hoffen, dass möglichst wenige Kinder den Trost der flauschigen Helfer brauchen, so ist es doch umso besser, dass für den Fall der Fälle Feuerwehr und Polizei Frankenthal wieder einige Bären in Ihren Fahrzeugen haben.

Quelle – Bürgerbüro Christian Baldauf, MdL