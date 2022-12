Eberbach – Jugendfeuerwehr sammelt Christbäume ein

Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar

Samstag, 7. Januar: In Eberbach und allen Ortsteilen, außer Unterdielbach

Die Jugendfeuerwehr sammelt Christbäume ein. Foto: Stadt Eberbach

Die Jugendfeuerwehr sammelt am Samstag, 07.01.2023 in Eberbach und in allen Ortsteilen (außer Unterdielbach) die Christbäume ein. Die ausgedienten Christbäume sind an dem oben genannten Termin, ab 8 Uhr, gut sichtbar am Straßenrand zur Abholung bereitzustellen. Der Weihnachtsschmuck muss vollständig entfernt sein. Die Bäume werden in einem Biomassekraftwerk energetisch genutzt. Im Ortsteil Unterdielbach werden die Christbäume zu einem späteren Zeitpunkt durch die Freiwillige Feuerwehr Waldbrunn abgeholt.

Bei Rückfragen ist das Feuerwehrgerätehaus am 07.01.2023 unter Telefon 06271/87-260 zu erreichen.

Quelle: Stadt Eberbach