Bad Dürkheim – (Herxheim am Berg) – von Hund umgestoßen und verletzt

Herxheim / Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar

Am 26.12.2022 gegen 16:50 Uhr wurde ein Hundehalter beim Spaziergang von einem fremden Hund umgeworfen und verletzt. Im Dackenheimer Weg in Herxheim am Berg kam dem 61-Jährigen ein fremder Hund entgegen. Dieser stieß ihn um, wodurch dieser zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der 60-jährige Halter dieses Hundes bedrohte den 61-Jährigen anschließend und verfolgte diesen bis zu seiner Wohnadresse. Über andere Hundehalter konnte schließlich der Name des Beschuldigten ermittelt werden. Gegen diesen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Bedrohung ermittelt. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06322 9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.