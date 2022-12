Ludwigshafen – VIDEO ERSTMELDUNG – Unfall zwischen Fahrradfahrer und Auto

Heidelberg / Metropolrgion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Bürgerämter in den Stadtteilen sind über die Weihnachtszeit nur eingeschränkt erreichbar. Im Neujahr (1. Januar 2023) und Heilige Drei Könige (6. Januar 2023) sind die Bürgerämter geschlossen. Auch in den Weihnachtsferien ist vorab eine Terminvereinbarung in den Bürgerämtern erforderlich: Die Termine können bequem über ein Online-Formular unter termin.heidelberg.de gebucht ... Mehr lesen »