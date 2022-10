Worms – Wormser Einzelhandel mit zahlreichen Aktionen zum Mantelsonntag am 30.Oktober

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar.

Autoausstellung, Rabattaktionen und Stadtführungen

Mit abwechslungsreichen Rabatten und Aktionen lockt der Wormser Einzelhandel beim Aktionswochenende mit verkaufsoffenem Mantelsonntag am 30. Oktober in die Innenstadt. Auf dem Obermarkt bietet der Herbstmarkt der Frauenverbände allerlei Handgemachtes, auf dem Marktplatz präsentieren sechs Autohäuser aus der Region die neuesten Modelle, während der angrenzende Allerheiligenmarkt vor der Dreifaltigkeitskirche zum Verweilen einlädt. Gemeinsam mit der Interessensgemeinschaft Wormser Gästeführer bietet die Tourist Information spannende Führungen an. Weitere Informationen zu den Aktionen gibt es unter www.wormser-einkaufstage.de.

Mit zahlreichen Aktionen und Rabatten lockt der Wormser Einzelhandel beim verkaufsoffenen Mantelsonntag am 30. Oktober in die Innenstadt. Von 13 bis 18 Uhr gibt es die neuesten Trends und Herbstmoden zu entdecken. Und auch sonst wird am Mantelsonntag viel geboten, neben dem Allerheiligenmarkt und dem Herbstmarkt der Frauenverbände, wird die Wormser Innenstadt von diversen Gastronomie-, Verkaufs- und Infoständen gesäumt.

Einzelhandels- und Rabattaktionen

Am Mantelsonntag können Shoppinginteressierte mit zahlreichen Aktionen der Wormser Einzelhändler rechnen. Modeaffine Besucherinnen und Besucher werden gleich mehrfach fündig: PURPUR select bietet seinen Kunden Cocktails und Kleinigkeiten zum Essen an, bei OLALA! finden die Kundinnen am Mantelsonntag viele besondere Angebote und bei einem Einkauf ab 39,90 Euro bekommt jede Kundin einen attraktiven Winterschal geschenkt (solange Vorrat reicht). Das Modehaus Jakob Jost GmbH am Römischen Kaiser bietet neben einer Sektbar, Heliumballons für Kinder zudem jeweils eine Jost-Fashionbag ab einem Einkaufswert von 49 Euro an. Die Boutique Blickfang bietet zehn Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment (ausgenommen bereits reduzierte Ware) und einen Sektausschank. Ebenfalls in der Stephansgasse bietet das KunSTücken zehn Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment und samstags und sonntags nachmittags Kinderbasteln an. Brillen Bässler hat am Mantelsonntag die gesamte Kollektion von WOOW zum Anprobieren vor Ort. Vor der Kunsthandlung Steuer wird das Weingut Kloos mit seinen Weinen vertreten sein. Auch in der Hafergasse wird einiges geboten: Bei Luetzenkirchen gibt es zehn Prozent Rabatt auf die hauseigene Messerserie und bei Optik Jaeger gibt es neben zwanzig bis fünfzig Prozent Rabatt auf alle Sonnenbrillen, die Präsentation der neuen Brillenkollektion, eine kostenlose Weinprobe vom Weingut Julius, kleine Köstlichkeiten, eine Skulpturen-Ausstellung von Eckhard Schembs auch Livemusik. In der neu eröffneten Samtinsel gibt es am Mantelsonntag zehn Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment und fünfzehn Prozent ab einem Einkaufswert von 100 Euro. In den Elefantenhöfen bietet Christine Uhrig Mode & Concept ihren Kunden leckeren Glühpunsch und eine kleine Überraschung (solange der Vorrat reicht) an.

Auto-Ausstellung auf dem Marktplatz

Die neuesten Fahrzeug-Trends können am Samstag, 29. Oktober, ab 15 Uhr und am Sonntag, 30. Oktober, von 13 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz bestaunt werden. Mit dabei sind Löhr Automobile Worms (Skoda, VW, Audi), Autohaus Christmann GmbH (Peugeot, KIA, Seat), Autohaus Heydasch GmbH (Nissan), Autohaus Ludwig Hill (Renault, Dacia), Autohaus Stein GmbH (Toyota) und Auto Pieroth GmbH & Co. KG (Ford, Opel).

Touristische Führungen durch Worms

Zusammen mit den Wormser Gästeführern ergänzt die Tourist Information das Programmangebot: Den Auftakt macht die allgemeine Stadtführung „Zu Fuß durch zwei Jahrtausende“ am Samstag um 10.30 Uhr, Treffpunkt ist das Südportal am Dom. Um 14 Uhr gibt es eine Führung durch den Kaiserdom. Sonntags findet um 14 Uhr erneut eine allgemeine Stadtführung sowie schon um 10.30 Uhr eine Themenführung mit dem Thema „UNESCO Weltkulturerbe – die jüdischen Monumente in Worms“ statt. Treffpunkt der Themenführung ist der Synagogenplatz. Für alle Führungen gilt: Tickets sind zu € 8,- ausschließlich online unter www.ticket-regional.de und bei allen Ticket Regional Vorverkaufsstellen, wie z. B. in der Tourist Information (während der regulären Öffnungszeiten, Sonntags kein Ticketverkauf) erhältlich. Weitere Informationen zu den Führungen findet man unter www.worms-erleben.de.

Parken Wie gewohnt sind die innenstadtnahen Parkhäuser am Dom und im Wormser am Mantelsonntag geöffnet. Neben den bekannten Parkmöglichkeiten kann man inzwischen auch die Tiefgarage der Rheinhessen Sparkasse (8:00 bis 24:00 Uhr geöffnet, samstags und sonntags kostenfrei) sowie die öffentlichen, kostenfreien Parkflächen in der Prinz-Carl-Anlage und am Festplatz nutzen. Auch öffnet die EWR AG am Mantelsonntag von 10:00 – 19:00 Uhr ihr Parkhaus für Besucherinnen und Besucher. Weitere Hinweise zu geschlossenen und offenen Parkhäusern findet man auf www.parken-worms.de.

Die Partner des Mantelsonntags

Der Mantelsonntag wird ermöglicht durch die Unterstützung der folgenden Partner: EWR AG, Jakob Jost GmbH, Rheinhessen Sparkasse, Volksbank Alzey-Worms eG und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Worms mbH.

Zur Historie „Mantelsonntag“

Bereits vor Jahrhunderten wurde der Mantelsonntag ins Leben gerufen. Damals sollte er der Landbevölkerung den Einkauf von Winterbekleidung in der Stadt ermöglichen. Aufgrund von Verpflichtungen in ihren landwirtschaftlichen Betrieben konnte diese nicht während der Woche in die Stadt zum Einkaufen kommen. Am Sonntag vor Allerheiligen bot der Mantelsonntag traditionell Gelegenheit, sich mit einem neuen Mantel für den Feiertag einzudecken.

Service

Mantelsonntag am 30. Oktober

Öffnungszeiten der Geschäfte: 13 bis 18 Uhr

Herbstmarkt der Frauenverbände am 29. und 30. Oktober

Öffnungszeiten: Samstags 9 bis 18 Uhr und sonntags 11 bis 18 Uhr

Allerheiligenmarkt vom 28. Oktober bis 6. November

Öffnungszeiten: 11 bis 19 Uhr (1. November geschlossen)

QUelle: Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms / Foto Bertram