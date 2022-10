Neustadt an der Weinstraße – Herbstmarkt mit Verkaufsoffenem Sonntag

Neustadt an der Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar

Die Temperaturen sinken, die Blätter an den Bäumen beginnen sich zu färben und die Wälder erstrahlen in einem goldenen Licht. Wir feiern die schöne Jahreszeit mit einem bunten Herbstmarkt am Sonntag, 6. November, in Neustadt an der Weinstraße. Rund 40 Stände bieten ihre Produkte in der historischen Altstadt an. Los geht es ab 11 Uhr. Zusätzlich lädt der vierte Verkaufsoffene Sonntag von 13 bis 18 Uhr kauflustige Besucherinnen und Besucher zum Flanieren ein.

Der Herbstmarkt erstreckt sich über den historischen Marktplatz, entlang der Stiftskirche (Verlängerung Rathausstraße) hin zur Fußgängerzone.

Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein buntes Angebot freuen. Rund 40 Stände bieten in diesem Jahr ihre Produkte an: Neben Obst und Gemüse werden auch typische Herbst-Produkte, wie Kürbisse und Kastanien angeboten. Zudem gibt es Fruchtaufstriche wie Marmelade und Honig, hausgemachte Liköre, Teigwaren, Wild- Käse-, Brot- und Fischspezialitäten und vieles mehr.

Zusätzlich lädt der vierte Verkaufsoffene Sonntag von 13 bis 18 Uhr kauflustige Besucherinnen und Besucher zum Flanieren in der Innenstadt von Neustadt an der Weinstraße ein. Die romantischen Straßen und Gassen mit ihren vielen attraktiven Geschäften ermöglichen einen gemütlichen Sonntags-Bummel und die Neustadter Lokale und Gastronomiebetriebe laden mit ihrem ansprechenden Ambiente zum Entspannen und Genießen ein.

Wenn der Sommer sich gemächlich dem Herbst entgegen neigt, dann beginnt in der Pfalz die Zeit der Keschde, wie die Pfälzer die Frucht des Kastanienbaumes nennen. Unter dem Motto „Herbststimmung & Keschdegenuss“ öffnet die Neustadter Tourist-Information am Hetzelplatz am 6. November ihre Türen. Von 11 bis 15 Uhr können Kastanienbrot mit Keschde-Senf und Keschde-Öl sowie Keschde-Pralinen verkostet werden.

Die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Neustadt an der Weinstraße mbH (WEG) setzt einen kostenlosen Shuttle-Bus-Service ein. Dieser verkehrt von 10.30 Uhr bis 19 Uhr im 10 Minuten-Takt (P&R) zwischen Innenstadt (Busbahnhof /Hauptbahnhof) und „Weinstraßenzentrum“ (Globus – oberhalb der Tankstelle). Dies ermöglicht einen bequemen Besuch der Innenstadt ohne Parkplatzsuche und bietet auch Besucherinnen und Besuchern, die mit Bus oder Bahn anreisen die Möglichkeit, ins nahe gelegene Gewerbegebiet „Weinstraßenzentrum“ zu gelangen. Ein Bahnhaltepunkt ist im Weinstraßenzentrum ebenfalls vorhanden.

Quelle: Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße