Kammerballetten

Das 2018 gegründete Label KAMMERBALLETTEN präsentiert Uraufführungen neuer Ballette im Opernhaus in Kopenhagen sowie bei Festivals und internationalen Tourneen. Die Aufführungen bestehen aus Neukreationen bekannter Choreographinnen und Choreographen. Beim Gastspiel in Ludwigshafen am 1. und 2.11.2022 jeweils um 19.30 Uhr werden Tanzstücke von Paul Lightfoot, Ella Rothschild, Sebastian Kloborg und Juliano Nunes gezeigt.

Paul Lightfoots 2021 entstandene Choreographie Selvportræt ist ein faszinierendes, intimes und sehr persönliches Werk, in dem drei Personen Leben, Liebe und Tod repräsentieren. Inspiriert ist das Stück durch den antiken Mythos der Moiren, drei Schicksalsgöttinnen, die den vorgezeichneten Weg des Menschen verkörpern. Lightfoot nimmt sie als Metapher des Lebens in fremdartigen und einsamen Zeiten. In seiner Kreation schafft er eindrückliche tänzerische Momentaufnahmen, mit denen er dem menschlichen Dasein einen Spiegel vorhalten will. Begleitet wird die ästhetische Choreographie von einem Pianisten und zwei Streichern, die die melancholische Musik von Alexander McKenzie kongenial interpretieren – ein berührendes Stück über Schönheit und Hingabe an das eigene Schicksal.

In Unpair von der israelischen Choreographin Ella Rothschild treffen wir auf ein temperamentvolles Paar am Rande des Nervenzusammenbruchs, getanzt von Maria Kochetkova und Sebastian Kloborg. Dessen Choreographie In bright gloom wirft einen kunstvollen Blick in die magische Welt hinter den Kulissen des Theaters. Das neue Stück Lost in Time des brasilianischen Choreographen Juliano Nunes zeigt zur elegischen Musik Alexander McKenzies einen dynamischen und hingebungsvollen Pas de deux von Ève-Marie Dalcourt und Toon Lobach. Bei allen Tanzstücken wird die Musik – Werke von Schubert, Schnittke und McKenzie – live gespielt.

Einheitspreis 31 € / ermäßigt 23 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Kammerballeten © Tom McKenzie / Theater im Pfalzbau