Heidelberg – OB-Wahl: Rund 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei Vorstellung der Kandidierenden

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zur Oberbürgermeisterin/zum Oberbürgermeister haben sich bei einer öffentlichen Veranstaltung der Stadt Heidelberg am 27. Oktober 2022 im SNP dome vorgestellt. Rund 400 Besucherinnen und Besucher informierten sich vor Ort über die Kandidierenden, zudem verfolgten in der Spitze bis zu 600 Personen die Veranstaltung im Online-Livestream. Nach einer Vorstellungsrunde, bei der die Kandidierenden ihre Positionen je zehn Minuten lang vorstellen konnten, hatten die anwesenden Bürgerinnen und Bürger Gelegenheit, schriftliche Fragen an die Kandidatinnen und Kandidaten zu formulieren. Dabei wurden fünf allgemeine Fragen an alle Kandidierenden ausgelost. Zusätzlich erhielt jede Kandidatin/jeder Kandidat eine an sie/ihn individuell gestellte Frage.

Wer die Veranstaltung nicht vor Ort oder im Livestream verfolgen konnte, findet eine Aufzeichnung auf dem YouTube-Kanal der Stadt Heidelberg unter www.youtube.com/StadtHeidelberg.

Die Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters der Stadt Heidelberg findet am Sonntag, 6. November 2022, statt. Ein eventuell erforderlicher zweiter Wahlgang ist auf Sonntag, 27. November 2022, terminiert.