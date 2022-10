Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, den 5. November 2022 um 12:30 Uhr beginnt mit Hingehört! #1 die neue Konzertreihe moderierter Werkstattkonzerte im Orchestersaal des Theaters und Orchesters Heidelberg. Im ersten Konzert dieses Formats geht es um Ludwig van Beethovens 1. Sinfonie. Es dirigiert und moderiert Generalmusikdirektor Elias Grandy.

In Gesprächen und mit musikalischen Beispielen wird bei Hingehört! zur Mittagszeit Musik vorgestellt und in die Details gegangen. Dabei werden bestimmte Stellen einer Komposition genau betrachtet und Hintergründe beleuchtet. Was für eine Form hat das Stück, wie verläuft die Harmonie und wie ist es instrumentiert? Ein spannendes Format, das hilft Musik besser zu verstehen, zu hören und zu genießen. Anschließend wird das Stück vom Philharmonischen Orchester Heidelberg musiziert. Das Werk lässt sich neu hören und anders erleben.

In Hingehört! #1, dem ersten Konzert der neuen Reihe, steht Beethovens 1. Sinfonie im Fokus. Ein Werk, das am Anfang von Beethovens wegweisenden Sinfonien steht. Mit der Form der Sinfonie beginnt für Beethoven ein musikalisches Schaffen, das zum Zentrum seines kompositorischen Werkes wird. Manches erinnert noch an Kompositionen Haydns oder Mozart, doch einiges weist schon in die Zukunft.

Weitere Informationen und Tickets unter www.theaterheidelberg.de oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10; 06221 /5820.000; tickets@theater.heidelberg.de

