Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Betriebe, die Speisen und Getränke „to go“ verkaufen, müssen ab 1. Januar 2023 neben Einweg- auch Mehrwegbehälter für Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten. Schon seit 3. Juli 2021 sind Einwegprodukte aus Kunststoff oder biologisch abbaubaren Kunststoffen verboten. In Heidelberg bieten aktuell nur wenige Betriebe Speisen „to go“ in Mehrwegbehältern an.

Mit dem Ziel, die Heidelberger Gastronomiebetriebe bei der Einführung von Mehrwegsystemen zu unterstützen, lädt die Stadt zu einer Informationsveranstaltung „Essen in Mehrweg“

am Dienstag, 8. November 2022, von 9.30 bis 11.30 Uhr in den Neuen Sitzungssaal im Rathaus (Marktplatz 10, 69117 Heidelberg) ein. Hier stellen sich die Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Pfandsysteme, die es auf dem Markt gibt, persönlich vor. Die Betriebe erfahren, wie eine Umstellung unproblematisch gelingen kann und erhalten praktische Hinweise zur Umsetzung in den betrieblichen Alltag.

Um Anmeldung bis 4. November wird gebeten

Die Veranstaltung wird hybrid angeboten, sie kann also digital oder vor Ort im Rathaus besucht werden. Interessierte Betriebe können sich bis Freitag, 4. November 2022, per E-Mail an vielmehr@heidelberg.de anmelden. Der Termin findet unter der Federführung des städtischen Amtes für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft sowie der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Heidelberg statt. Beide Ämter werden interessierten Betrieben auch nach dem Termin beratend zur Seite stehen. An dem Infoabend nehmen die Leiterin der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Heidelberg, Sylvia Hafner, und der Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft, Marc Massoth, teil.