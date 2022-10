Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Heidelberg ist neuer Sitz des Honorarkonsulats der Republik Estland für das Land Baden-Württemberg. Der langjährige Heidelberger Bundestagsabgeordnete Prof. h. c. Dr. Karl A. Lamers ist als Honorarkonsul zuständig für die Beziehungen zwischen Estland und Baden-Württemberg. Im Rahmen eines Empfangs der Stadt Heidelberg am 24. Oktober 2022 im Rathaus hat er den offiziellen Amtseid abgelegt. An der Veranstaltung nahmen unter anderem auch Heidelbergs Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner, Thomas Strobl, stellvertretender Ministerpräsident und Minister des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen des Landes Baden-Württemberg, Alar Streimann, Botschafter der Republik Estland in Berlin, und Andres Sutt, Vorsitzender der Deutsch-Estnischen Parlamentarischen Freundschaftsgruppe und ehemaliger Minister für Außenhandel und Informationstechnologie der Republik Estland, teil.

„Heidelberg ist eine weltoffene und internationale Stadt. Das Honorarkonsulat der Republik Estland passt sehr gut in unsere Stadt“, sagte Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner: „Wir müssen angesichts der großen Herausforderungen unserer Zeit die Zusammenarbeit der europäischen Staaten weiter ausbauen. Demokratische Allianzen stärken die Sicherheit, die wir dringend brauchen – auf allen Ebenen. Das Honorarkonsulat leistet hierzu einen wichtigen Beitrag.“ Die Position sei mit Prof. Lamers hervorragend besetzt: Er sei bestens vernetzt in Baden-Württemberg, in Deutschland und auch weltweit. Der Oberbürgermeister würdigte zudem die Entwicklung des kleinen baltischen Staates mit 1,3 Millionen Einwohnern: „Die Leistungen von Estland sind beeindruckend. Es ist unumstritten der digitale Vorreiter in Europa.“

Erstes Konsulat in Heidelberg

„Ich freue mich, jetzt ganz offiziell das Honorarkonsulat der Republik Estland eröffnen zu können, das erste und einzige Konsulat in Heidelberg“, sagte Prof. h. c. Dr. Karl A. Lamers: „Estland, das Land, das ich jetzt als Honorarkonsul vertreten darf und Baden-Württemberg, das Land, in dem ich lebe und wohne – zwei starke Motoren zusammenzubringen und dadurch Potenziale zu mehren, das ist eine ebenso faszinierende Aufgabe wie die Förderung der Zusammenarbeit auf den Gebieten der Wissenschaft und Forschung sowie im weiten Bereich der Kultur. Das Wichtigste ist für mich allerdings, dass sich möglichst viele Menschen aus unseren beiden Ländern begegnen. Nach 27 Jahren Deutscher Bundestag und mit meiner 2018 gegründeten Friedens-Stiftung habe ich jetzt eine neue Lebensaufgabe gefunden: Honorarkonsul Estlands für unser schönes Bundesland Baden-Württemberg.“

„Mit dem Honorarkonsulat residiert von nun an ein Stück Estland in Heidelberg, in Baden-Württemberg“, sagte Thomas Strobl, stellvertretender Ministerpräsident und Minister des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen des Landes Baden-Württemberg: „Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist Frieden in Europa keine Selbstverständlichkeit mehr. Der schreckliche Krieg läuft dem Privileg, in einem friedlichen Europa leben zu dürfen, zuwider, er stellt territoriale und menschliche Grenzen infrage. Unsere deutlichen Antworten auf die Aggression Putins sind – und das ist ein Kern der europäischen Integration – Vertrauen und Zusammenarbeit in Europa.“ Gegenseitiges Vertrauen und Zusammenarbeit seien ein Fundament für Frieden und Freiheit, so Strobl weiter: „Estland und Baden-Württemberg reichen sich in Heidelberg die Hand und bauen zusammen weiter am Haus Europa. Die Reihen in der EU und in der NATO sind geschlossen und wir werden auch künftig ganz klar dafür einstehen, dass Estland ein freies und demokratisches Land bleibt.“

Im Oktober 2021 wurde Prof. h. c. Karl A. Lamers zum Honorarkonsul der Republik Estland für das Land Baden-Württemberg ernannt. Das Honorarkonsulat in der Vangerowstraße im Stadtteil Bergheim ist seit Jahresbeginn 2022 Ansprechpartner für estnische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger bei Personaldokumenten, unterstützt in Problemlagen und stellt Bescheinigungen in Kooperation mit der Estnischen Botschaft in Berlin aus. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.karl-lamers.de/honorarkonsul.

Prof. Dr. Lamers gehörte von 1987 bis 1995 dem Heidelberger Gemeinderat an. Von 1994 bis 2021 war er für den Wahlkreis Heidelberg/Weinheim Abgeordneter im Deutschen Bundestag. In dieser Zeit war er unter anderem Mitglied im Verteidigungsausschuss und im Parlamentskreis Mittelstand. Zu den zahlreichen Auszeichnungen, die er verliehen bekommen hat, zählt unter anderem das Bundesverdienstkreuz am Bande (2009).