Speyer – 33_Vortrag des Habsburger-Experten Heimann_Vortagsreihe “Geschichte im Forum”

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. am Donnerstag, 10. November ist Heinz-Dieter Heimann, emeritierter Professor für Geschichte an der Universität Potsdam zu Besuch im Historischen Museum der Pfalz. Der Historiker und Habsburger-Experte referiert zum Thema �Auf den Spuren der �Verehrer kaiserlicher Asche� von Maria Theresia bis zu Kaiser Franz in Speyer und in St. Blasien�. Der Vortrag wird vom Historischen Verein der Pfalz veranstaltet und findet um 18 Uhr im Rahmen der Veranstaltungsreihe �Geschichte im Forum� statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail