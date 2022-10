Mauer – Zug kollidiert mit Pkw

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 26. Oktober ist „Intersex Awareness Day“. Jährlich wird an diesem Tag an die erste öffentliche Demonstration 1996 in den USA für die Wahrung und Anerkennung der Rechte von inter* Menschen erinnert. Weltweit dient der Gedenktag dazu, mit Aktionen und … »