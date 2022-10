Mannheim – Besondere Kostbarkeit bereichert Normannen-Ausstellung der Reiss-Engelhorn-Museen

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Landes-Impfzentrum in Germersheim Öffnungszeiten bis Anfang Dezember Auch Beratungsangebot für Personen, die sich vor einer Impfung (ausschließlich) beraten lassen wollen INSERATKarriere.Mannheim.de Das Landes-Impfzentrum in der Münchener Straße 2 in Germersheim hat in den nächsten Wochen an folgenden Tagen geöffnet: Do, 27.10. 8 bis 15.45 Uhr Mi. 2.11. 10 bis 19.30 Uhr ... Mehr lesen »