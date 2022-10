Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Autoreifen und Mörtelkasten in der Backstube – Illegal betriebene Bäckereien geschlossen

Zwei illegal betriebene Fladenbäckereien in Nord/Hemshof und Friesenheim haben Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung nach Kontrolle der beiden Gewerbestandorte geschlossen. Die Abteilung Gaststätten, Lebensmittelüberwachung und Gesundheit sowie die Gewerbemeldestelle des Bereichs Öffentliche Ordnung stellten am Donnerstag, 20. Oktober 2022, fest, dass eine Bäckerei in Nord/Hemshof ohne entsprechende Gewerbeanmeldung betrieben wurde und hygienische Mängel aufwies. Zu den Mängeln zählten unter anderem ein nicht funktionierendes Waschbecken und Autoreifen in der Backstube. Die Tochter des verstorbenen Inhabers erklärte, aufgrund der fehlenden Sterbeurkunde ihres Vaters sei die erforderliche Gewerbeummeldung noch nicht erfolgt. Sie wurde darüber aufgeklärt, dass der Betrieb derzeit illegal geführt wird und deshalb bis zur erfolgten Ummeldung einzustellen ist.

In Friesenheim entdeckten die Kontrolleur*innen eine weitere Backstube, die nicht angemeldet war und ebenfalls beträchtliche hygienische Mängel aufwies. Beispielsweise wurde ungeeignete Gegenstände benutzt, so diente etwa ein Mörtelkasten als Behältnis für Mehl. Da sich die in der Bäckerei angetroffenen Personen nicht ausweisen konnten und zwei davon offensichtlich falsche Angaben zu ihrer Identität machte, wurde der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hinzugezogen. Im Anschluss an diese Kontrolle erfolgte die Versieglung der Fladenbäckerei.

