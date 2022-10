Ludwigshafen – „LUise“ in der Kinderbibliothek – Kostenloser Lastenradverleih

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Ob Transport von Getränkekisten, kleiner Umzug, Ausflug ans Flussufer oder Ausflug mit der Kinderschar: Ohne Auto ist das manchmal gar nicht so leicht. Doch es gibt Abhilfe mit dem Lastenfahrrad LUise, das seit einem Jahr an wechselnden Standorten in Ludwigshafen kostenlos ausgeliehen werden kann. Ab dem 3. November 2022 steht es wieder in der Kinderbibliothek im Bürgermeister-Ludwig-Reichert-Haus. Die Ausleihe ermöglichen die beiden Vereine VCD Ludwigshafen-Vorderpfalz und Dein Lastenvelo Mannheim (Lama) in Kooperation mit der Stadtbibliothek. LUise ist ein zweirädriges Lastenrad mit elektrischer Unterstützung bis 25 Kilometer die Stunde. „Die Reaktionen der bisherigen Nutzerinnen und Nutzer sind rundum positiv. In der Stadt ist man mit dem Lastenrad nicht nur schneller unterwegs, auch der Geldbeutel freut sich über eingesparte Spritkosten“ berichtet Diethelm Messinger, einer der Initiatoren im VCD Vorstand. Darüber hinaus ermöglicht das Lastenrad bei Verwendung mit Kindern oder bei einer Radtour ein gemeinschaftliches und zugleich sportliches Erlebnis. Die Registrierung und Reservierung erfolgt im Netz über www.lastenvelomannheim.de. Zum gebuchten Termin kann Luise dann in der Kinderbibliothek, Bismarckstr. 44-48 während der Öffnungszeiten von Dienstag bis Freitag (13:00 – 19:00) und Samstag (10:00 – 15:00) abgeholt werden. Ausgeliehen werden kann es bis zu drei Tage lang.

Die Ausleihe ist kostenlos, die beiden Vereine freuen sich über Spenden für die Wartung des Rads (LaMa e.V.; IBAN: DE18 6709 0000 0093 7039 01).

VCD Ludwigshafen-Vorderpfalz e.V.

Diethelm Messinger (stellvertretender Vorstandssprecher)

Tel: 0170-4000961

diethelm.messinger@online.de