Ludwigshafen – Frauenunion Ludwigshafen unterstützt Solidarität mit den Frauen im Iran

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar

Wir unterstützen den mutigen Protest der Frauen im Iran gegen das Menschenverachtende

Mullah-Regime, so die Kreisvorsitzende der Frauenunion Ludwigshafen Kirsten Pehlke.

Die seit Wochen anhaltenden Massenproteste von Frauen im Iran gegen das Mullah-Regime reißen nicht ab. Anlass war der gewaltsame Tod von Jina Masha Amini, weil sie die Vorschriften für das Tragen eines Kopftuches nicht vollständig eingehalten hatte.

Besonders junge Frauen wollen die jahrzehntelange Unterdrückung, Entrechtung und die brutale Gewalt durch das Mullah-Regime nicht länger hinnehmen. Sie legen in der Öffentlichkeit ihr Kopftuch ab und tragen ihr Motto “Frau Leben Freiheit “mutig in Demonstrationen vor sich her. Die Europäische Union hat wegen der Gewalt gegen Demonstrierende erneut Sanktionen gegen den Iran beschlossen.

Wir unterstützen diesen mutigen Protest der Frauen im Iran gegen Unterdrückung, Gewalt, Folter und lange Inhaftierungen und fordern die Einhaltung von Menschenrechten, die Iranische Frauen zurecht einfordern. Den Iranischen Frauen gilt unsere uneingeschränkte Solidarität, so die Kreisvorsitzende

der CDU-Frauenunion Kirsten Pehlke.

Quelle: CDU-Kreisgeschäftsstelle