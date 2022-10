Landau – Festkonzert Kreisjugendsinfonieorchester in Annweiler – Jochen Schnepf an der Solotrompete

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Zu einem ganz besonderen Konzertabend im Hohenstaufensaal Annweiler lädt die Kreismusikschule Südliche Weinstraße ein: am Samstag, 19. November 2022, 19 Uhr. Das Kreisjugendsinfonieorchester spielt Werke von Richard Rudolf Klein, unter anderem Palatina, Pittoreske Suite für Orchester und Concerto sereno für Trompete und Kammerorchester. Der Eintritt ist frei. Spenden werden gerne am Ausgang entgegengenommen. Sponsor des Festkonzerts ist der Lions Club Annweiler. Einlass-Karten sind per WhatsApp unter der Telefonnummer 0160 1871806 oder per E-Mail an klausgeorg.hoffmann@t-online.de reservierbar. Mit einer solchen Reservierung sichern sich Konzertgäste einen Platz im vorderen Bereich. Gern können Interessierte auch spontan zum Festkonzert kommen. An der Solotrompete wird ein bekanntes Gesicht aus dem Landkreis auftreten: Jochen Schnepf, der gleichzeitig in seiner „üblichen“ Rolle als Dirigent des Kreisjugendsinfonieorchesters wirken wird. Der in Landau lebende Musiker leitet diverse Ensembles, neben dem Kreisjugendsinfonieorchester auch das Kreisjugendorchester des Landkreises SÜW.

Die Kreismusikschule Südliche Weinstraße ist eine Einrichtung des Landkreises Südliche Weinstraße. Sie beteiligt sich mit dem Konzertabend an einer umfangreichen Veranstaltungsreihe zu Ehren Richard Rudolf Kleins. Der 1921 in Nußdorf geborene Komponist, Musiker und Hochschullehrer hätte vergangenes Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert. Die Interessengemeinschaft Nußdorfer Vereine e.V. sowie die Pfälzische Musikgesellschaft haben dies zum Anlass genommen, ein vielgestaltiges Veranstaltungsprogramm auf die Beine zu stellen. Das Festkonzert in Annweiler reiht sich darin ein. Richard Rudolf Klein ist der berühmteste Komponist der Stadt Landau und des Landkreises. Er spielte selbst zahlreiche Instrumente und war als Hochschullehrer in Frankfurt/Main tätig. Er starb 2011. Klein schrieb sowohl Bühnen- und Orchestermusik, Konzerte und Kammermusik als auch viele Kinder- und Jugendlieder.