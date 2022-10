Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Zu einem Berufsinfoabend lädt die Polizei in Ludwigshafen-Oppau am Mittwoch, 02.11.2022, von 17 bis 20 Uhr, ein. Ihr habt Interesse an einem vielfältigen, krisensicheren und spannenden Job, der Euch immer wieder Abwechslung bietet? Hier bekommt ihr Infos, Tipps und Tricks zum Bewerbungsverfahren, Einblicke in unseren Berufsalltag im Wechselschichtdienst, die Möglichkeit uns als Dienststelle ... Mehr lesen »