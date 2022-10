Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. In der städtischen Galerie Villa Streccius in Landau dreht sich zurzeit alles um die „LIEBE“: Noch bis 20. November ist die gleichnamige Ausstellung mit Werken des Landauer Künstlers Dominik Schmitt zu sehen. Kulturdezernent Dr. Maximilian Ingenthron legt die Werkschau allen Kunstinteressierten wärmstens ans Herz – und dankt aus aktuellem Anlass dem Team der veranstaltenden städtischen Kulturabteilung besonders herzlich für Idee und Umsetzung. „Es war die langjährige Leiterin unserer Kulturabteilung Sabine Haas, die schon vor vier Jahren die Initiative ergriffen hat, eine Ausstellung mit Werken von Dominik Schmitt zu präsentieren – nun findet endlich zusammen, was zusammen gehört: Der Landauer Künstler stellt in Landaus städtischer Kunstgalerie aus“, freut sich Dr. Ingenthron. Der Bürgermeister nutzte die Vernissage zur Ausstellung auch, um Blumensträuße an zwei Mitarbeiterinnen zu überreichen: Sabine Haas, die nach 28 Jahren an der Spitze der Kulturabteilung dieses Amt aus persönlichen Gründen abgibt und künftig für Sonderaufgaben im Bereich Kultur verantwortlich zeichnet, und die neue Leiterin Miriam Erb. „Das kleine, aber feine Team unserer Kulturabteilung trägt – genau wie die freie Szene – ganz entscheidend zum qualitativ hochwertigen und abwechslungsreichen Kulturangebot in unserer Stadt bei. Ich danke Sabine Haas für ihre langjährigen herausragenden Verdienste und gratuliere Miriam Erb, die sich als kommissarische Leiterin bereits sehr bewährt hat, zum Amtsantritt.“

Die aktuelle Ausstellung in der Villa Streccius sei ein Highlight im Kulturkalender der Stadt Landau, betont Dr. Ingenthron weiter: „Eine erstklassige Werkschau, die man sich nicht entgehen lassen sollte“, so sein Fazit. Und weiter: „Liebe: Das ist dieses zutiefst menschliche Gefühl stärkster Zuneigung und Verbundenheit. Und es ist zugleich der so treffend gewählte Titel dieser großartig gelungenen Ausstellung mit Werken, die Dominik Schmitt – ein Landauer, der selbst international großen Anklang findet – teils speziell zu diesem Anlass gefertigt hat.“ Eingebettet in Tapetenmuster, Symbole und ironische Textfragmente malt Dominik Schmitt meist menschliche und/oder tierische Figuren und das stets mit sezierendem Blick auf deren Inneres. Seine meist großen Leinwandarbeiten sind humorvoll, ironisch und bestechen durch viele Details sowie eine vielschichtige Lesbarkeit. In der Villa Streccius sind auch Plastiken und eine Videoarbeit von Dominik Schmitt zu sehen. Die Ausstellung stellt eine umfassende Gesamtschau seines vielseitigen Wirkens der zurückliegenden zehn Jahre dar. Dominik Schmitt studierte Kunstwissenschaft, Bildende Kunst, Biologie und Bildungswissenschaft am Campus Landau der Universität Koblenz-Landau. Aufgrund der hohen Resonanz auf seine Arbeiten ist er allerdings nie in den Lehrerberuf gegangen und arbeitet seit 2015 als freischaffender Künstler mit Galerien in ganz Europa und den USA zusammen. Die Ausstellung ist immer dienstags und mittwochs von 17 bis 20 Uhr sowie donnerstags bis sonntags von 14 bis 17 Uhr in der städtischen Galerie Villa Streccius am Südring 20 in Landau zu sehen. An Allerheiligen – Dienstag, 1. November – bleibt die Galerie geschlossen.

Quelle: Stadt Landau