Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Und auf geht“s zur nächsten Jubiläumsküchenparty von Spitzenkoch Martin Scharff im Heidelberger Schloss. Gediegen gruselig wird am 31. Oktober ab 19 Uhr wieder in der Schlossweinstube und in der Küche gefeiert, getanzt und vor allem geschlemmt. Gastgeber und Schlossgespenst Martin Scharff und sein Küchenteam überraschen zur Gruselnacht mit sechs schrecklich-schmackhaften Gängen aus der regionalen Herbstküche. Wie immer inklusive Aperitif, korrespondierenden Weinen und einer Lieblingsbar mit Needles-Gin und Wood-Stork-Rum. Musikalisch heizt Markus Zimmermann ordentlich ein. Mit einem Hautnahkonzert live am Piano präsentiert er seine musikalische Bandbreite und verwandelt die Schlossweinstube zur Tanzfläche. Für die sanften Töne sorgt Michelle J. Bradshaw. Wer sie hört, erkennt schnell, mit welcher Bandbreite an Klangfarben und Oktaven sie ihre Stimme beherrscht. Auch diesmal lautet im Schloss das Motto: „Die besten Partys finden in der Küche statt“.

