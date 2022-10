Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, 5. November, startet das Filmfestival Mathematik – Informatik am neuen Standort des Karlstorkinos in der Heidelberger Südstadt. An acht Abenden zeigt die Heidelberg Laureate Forum Foundation (HLFF) eine breit gefächerte Auswahl an spannenden Filmen rund um Mathematik und Informatik. Und natürlich wieder mit dabei: Expertinnen und Experten, die Fragen beantworten und Hintergründe erklären.

Ob Dokumentar-, Kurz- oder Spielfilm; ob Science-Fiction-Thriller oder Filmbiografie; ob Mensch-Roboter-Beziehungen, faszinierende Lebensgeschichten oder Computeranimationen: Beim diesjährigen Filmfestival Mathematik – Informatik ist für jeden Geschmack etwas dabei. Das Festival eröffnet am 5. November um 19:30 Uhr mit den beiden Kurzfilmen „Until the Sun Engulfs the Earth” und „Olga Ladyzhenskaya“, der in Anwesenheit der Regisseurin Ekaterina Eremenko erstmals in Deutschland gezeigt wird. Der Eintritt zu den Eröffnungsfilmen ist auf Einladung der HLFF frei. Eine Reservierung über das Karlstorkino ist notwendig.

Programm:

05. November: „Until the Sun Engulfs the Earth” (USA 2021, OV) und „Olga Ladyzhenskaya” (DE 2022, OmeU)

06. November: „Adventures of a Mathematician” (DE/PL/UK 2020, OmdU)

07. November: „Bat Mathematics” (FR 2017, OmeU)

08. November: „Agora” (ES 2009, OmdU)

09. November: „Artificial Gamer” (USA 2021, OV)

10. November: „Ich bin dein Mensch” (DE 2021, OV)

11. November: „I Am Mother” (AU/USA 2019, OmdU)

12. November: „Tron” (USA 1982, OmdU)

Weitere Informationen/Programm/Trailer: https://www.heidelberg-mains.org/veranstaltungen/filmfestival.html

Eintrittskarten sind über das Karlstorkino erhältlich: https://www.karlstorkino.de/reihe/filmfestival-mathematik-informatik-2022