Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Rooftop Gastronomie GmbH) – Kreativ, unbeschwert und inspirierend – so präsentiert sich Heidelbergs neues Restaurant „Jil Drink & Dine“ im 7. Stockwerk auf dem Dach des neuen Plaza Hotels. Das Potenzial, ab sofort die angesagteste Location der Region zu werden, bringt die 200 m² große Rooftop-Terrasse allein schon aufgrund der Lage mit: Inmitten der Innenstadt, auf einem der höchsten Gebäude bietet sich ein 360 Grad Panorama-Ausblick auf Heidelberg. Vom „Stadtbalkon“ Schloss- und Altstadtblick inklusive. Hinter dem Projekt stehen die vier Macher der Bliss Group Sven Günther, Swen und Jens Schmidt sowie Daniel Marquardt, die unter anderem in Heidelberg bereits erfolgreich das Neo Bar & Restaurant im Stadtteil Bahnstadt betreiben. Die erfahrenen Gastronomen konnten für das Jil den externen Investor und Branchenkenner Carsten Kaisig gewinnen. „Wir haben 2017 mit den Plänen für das Jil begonnen und sind sehr froh, dass wir mit Carsten Kaisig einen so versierten Investor gefunden haben, um das Projekt auch in der gewünschten Form realisieren zu können“, sagt Swen Schmidt. Abgesehen vom einzigartigen Standort will das Team auch mit einem einmaligen Ambiente punkten. Für die Innenarchitektur zeichnet das in Heidelberg und Berlin ansässige Design-Duo Wolfram Glatz und Tilman Emonts (glatz & glatz) verantwortlich, die sich für das neue Restaurant wiederum mit den Künstlern Maximilian Arnold und Sandro Kopp zusammengetan haben. „Wir wollten einen inspirierenden Ort schaffen, daher haben uns die beiden in Heidelberg geborenen Künstler mit ihrer Kreativität unterstützt. Das ist gelebte Kultur“, sagt Wolfram Glatz.

Während das Design im Inneren mit zarten Pastellfarben, Samt und großflächigen Blumendekors spielt und auf der Terrasse Urlaubsflair versprüht, sorgt das Küchenteam für „Casual Dining“. Nach dem Motto „from Coast to Coast – die Küsten dieser Welt“ trifft

New York die Côte d’Azur und Buenos Aires trifft Tokio. Der 26-jährige Küchenchef Sven Wortmann will kreative und elegante Gerichte kreieren, die für Fisch- oder Fleisch-Liebhaber gleichermaßen passen, aber auch auf vegane und vegetarische Vorlieben will er eingehen. „Wir schöpfen ohne Dogmen aus dem Besten aller Welten. Spannende und immer wieder neue Speisen, die keine Grenzen kennen. Auf den Teller kommt, was uns selbst gefällt“, unterstreicht Schmidt das Konzept. Genauso ungezwungen und doch mit Stil setzen die Betreiber im Jil neben dem à la Carte-Angebot und dem „After-Work-Drink“ dienstags bis donnerstags am Wochenende hingegen auf einen Mix aus Bar- und Restaurant. Bei „Beats & Bottles“ mit DJs und sogenannten Food-Sharing-Kreationen ist das Rooftop bis drei Uhr geöffnet und wird so zum stylishen Partyziel in der Region.

Seit Anfang Oktober empfängt Betriebsleiter Marc Hübner und sein Team die Gäste in einem Restaurant, das die schönsten Seiten Heidelbergs von oben zeigt und gastronomisch frischen Wind in die Region bringt. Mit rund 110 Plätzen im Innenbereich und weiteren 120 Plätzen im Außenbereich eignet sich die Location ebenfalls ideal für Veranstaltungen jeglicher Art für bis zu 200 Personen. „Ob Hochzeitsfeiern, Empfänge oder Firmen-Events, all das ist hier oben über den Dächern der Stadt möglich. Wir wünschen uns einen lebendigen Ort, der wandelbar vielerlei Wünsche bedient“, sagt Schmidt.

Frei von Konventionen, kreativ und verspielt. Ein Ort, der inspiriert, neue Perspektiven eröffnet und das Leben zelebriert. Mit dieser Leitidee ist das neueste gastronomische Projekt der Bliss Group und Investor Carsten Kaisig entstanden. Das „Jil Drink & Dine“ ist Heidelbergs neue Location für anregende Abende, Feiern, Hochzeiten oder Firmen-Events. Kapazität im Innenbereich: 110 – 120 Plätze sowie bis zu 120 Plätzen auf der Außenterrasse (Gesamtfläche: 400 m²).

Öffnungszeiten aktuell:

Dienstag bis Donnerstag 17 Uhr bis 1 Uhr. Freitag und Samstag

18 Uhr bis 3 Uhr. Küchenchef: Sven Wortmann / Betriebsleiter: Marc Hübner.

Rooftop Gastronomie GmbH

Sven Günther (Geschäftsführer), Swen Schmidt (Geschäftsführer)

Sofienstraße 6-10

69115 Heidelberg