Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/SRH Hochschule Heidelberg) – Lassen sich berufliche Karrieren planen? Oder ist es mehr oder weniger Zufall? Diese Fragen stellen sich viele Menschen. Ganz ohne Arbeitseinsatz geht es sicher nicht, aber wie wichtig sind denn die Vorbedingungen wie Talent und Veranlagung? Und wie lassen sich Kompetenzen so entwickeln, dass sie auf die Ziele einzahlen, auf die Ziele des Individuums und die Ziele des Unternehmens? Der Competence Profiler Viktor Mendel analysiert professionell den Kompetenzbedarf und das Potenzial seiner Klient:innen und zeigt konkrete Entwicklungsmöglichkeiten auf. Im FACT UnternehmerDialog, einer Veranstaltungsreihe der SRH Hochschule Heidelberg, gibt er Impulse zum Thema Business-Erfolg – Glückssache, Kompetenzen oder harte Arbeit? Zu dieser Veranstaltung am Freitag, 4. November von 17 bis 19 Uhr in der Ludwig-Guttmann-Straße 6 sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Um Anmeldung bis zum 2. November wird gebeten: https://kurzelinks.de/Unternehmerdialog-SRH.

„Kompetenzentwicklung ist an unserer Hochschule ein zentrales Thema, das sich bereits im Studienmodell `Competence Oriented Research and Education´ – kurz: CORE – manifestiert“, sagt Prof. Dr. Stephan Schöning, Professor für Allgemeine BWL und Finance an der SRH Hochschule Heidelberg. „Umso mehr freuen wir uns über die Zusage von Viktor Mendel zum FACT UnternehmerDialog.“ In der Veranstaltungsreihe kommen regelmäßig Studierende und Lehrende der Hochschule mit Unternehmensvertreter:innen und Fachexpert:innen zusammen, um über aktuelle Trends und Herausforderungen der Wirtschaft zu diskutieren. Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring von der DHBW Lörrach hält nach der Diskussion das Schlusswort.